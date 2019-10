"I colori della natura": una mostra di ceramiche artistiche lungo il Sile

Foglie, arcobaleni, animali fantastici, fiori e paesaggi dipinti su ceramica, porcellana, vetro e sculture: anche quest’anno torna la tradizionale mostra delle opere degli allievi del Maestro ceramista trevigiano Umberto Visentin. Per due weekend consecutivi, il 5 e 6 ottobre e il 12 e 13 ottobre, sarà possibile ammirare le opere presso il lungo Sile in piazza Garibaldi a Treviso. Appuntamento sabato 5 ottobre alle 17 per l’inaugurazione della mostra.