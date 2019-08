La mostra “Nba overtime” sarà a Treviso dal 6 settembre al 6 ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La National Basketball Association (NBA) e il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory apriranno “NBA Overtime”, una mostra di video art che mostrerà i momenti più importanti della storia dell’NBA, ospitata insieme alla Città di Treviso dal 6 settembre al 6 ottobre. La mostra gratuita sarà aperta tutti i giorni presso Palazzo Borsa di Treviso, e metterà in mostra sia degli highlights sia dei cimeli NBA. “NBA Overtime” sarà curata da Massimiliano e Francesco Finazzer Flory e offrirà ai visitatori la possibilità di entrare in un ambiente simile ad un museo dove saranno guidati tra una serie di “black box” room, ideate per concentrare l’attenzione dei visitatori su di un singolo schermo. Ogni schermo mostrerà un’accurata selezione di immagini e filmati su di un particolare tema, inclusi i momenti chiave della storia della lega e gli highlights dei movimenti più iconici del gioco come crossover, schiacciate, circus shot e tiri allo scadere eseguiti dai giocatori più famosi del presente e del passato, da Julius Irving e Kobe Bryant fino a LeBron James. Ci sarà inoltre una sala dedicata alla profonda connessione che ha la città con l’NBA, mettendo in evidenza i giocatori che hanno giocato a Treviso per poi approdare nell’NBA come il tre volte campione NBA Toni Kukoč. La sala dedicata ai cimeli NBA conterrà anche oggetti legati ad ex giocatori di Treviso e a leggende dell’NBA come Gary Payton e Tracy McGrady. I visitatori potranno inoltre fotografare il Larry O’Brien Trophy, che sarà presente alla mostra il primo weekend della mostra, dal 6 all’8 settembre. La mostra, gratuita, grazie al comune di Treviso sarà aperta tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. I fan in Italia possono trovare maggiori informazioni sull’NBA sul sito nba.com/italia, il sito italiano ufficiale della lega, su Facebook (NBA Italia) e Twitter (@NBAItalia). Inoltre, i fan possono guardare live le partite NBA, gli highlights e la programmazione speciale su Sky Italia e trovare il merchandising ufficiale NBA su NBAStore.eu.