Festa della musica 2019 al museo nazionale collezione Salce!

In occasione della Festa della Musica, che si festeggia il 21 giugno di ogni anno, giorno del Solstizio d’Estate, il Museo Nazionale Collezione Salce (Complesso di San Gaetano - Via Carlo Alberto 31, Treviso) prolunga eccezionalmente l'orario di apertura fino alle ore 22 offrendo l'ingresso gratuito per tutti.



Seguiranno due appuntamenti:



ore 17: Musica a San Gaetano. Note storiche a cura di Cinzia Rossi

Punto di ritrovo: all'interno della chiesa di San Gaetano. Non è necessaria la prenotazione.



ore 20.30: I manifesti musicali di Leopoldo Metlicovitz. Visita guidata alla mostra, a cura del personale del museo.Punto di ritrovo: biglietteria. Prenotazione obbligatoria: pm-ven.collezezionesalce.it. Max 25 persone.

Entrambi gli incontri sono gratuiti.