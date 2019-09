Al museo Salce dopo le vacanze! A settembre tornano le visite guidate tematiche

MERCOLEDÌ POMERIGGIO AL MUSEO SALCE!

Visite guidate tematiche per adulti



Il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso (via Carlo Alberto 31) organizza per il mese di settembre un ciclo di tre visite guidate tematiche alla mostra "Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio", allestita fino al 13 ottobre 2019.



La visita guidata, destinata a un pubblico adulto, si propone di approfondire alcuni temi legati alla produzione del cartellonista, illustratore e pittore Leopoldo Metlicovitz (Trieste 1868 - Ponte Lambro 1944), dialogando con le opere esposte in mostra.



Calendario



Mercoledì 11 settembre, ore 15.30

METLICOVITZ E LA MODA

Cartelloni aristocratici per un pubblico di Grandi Magazzini



Dopo una breve introduzione sulla nascita del grande magazzino in Italia, verranno prese in rassegna le celebri affiches create da Metlicovitz per l'azienda napoletana dei fratelli Mele, all'insegna del "massimo buon mercato". Fin dal 1890 la ditta Mele si affiderà per la propria promozione all’affissione murale di elevata qualità, garantita dallo stabilimento cromolitografico Ricordi di Milano. Anche Metlicovitz verrà ampiamente coinvolto in questa operazione di pre-marketing.



Mercoledì 18 settembre, ore 15.30

METLICOVITZ E L'OPERA

I manifesti musicali per Casa Ricordi



Grazie a Giulio Ricordi, patron dell'omonima azienda e melomane convinto, Metlicovitz si accosta al mondo della musica: avrà modo di conoscere i grandi compositori dell'epoca (compresi Verdi e Puccini). A lui il compito di pubblicizzare i debutti di opere divenute poi “classici” della lirica italiana, da Madama Butterfly (1904) a Turandot (1926). La visita guidata alternerà l'illustrazione dei celebri cartelloni "musicali" all'ascolto di brani d'opera e operetta.



Mercoledì 25 settembre, ore 15.30

METLICOVITZ E IL PROGRESSO

Creare nuovi bisogni, vendere nuovi prodotti



Tra fine Ottocento e inizio Novecento, sviluppo industriale e innovazioni tecnologiche rivoluzioneranno gli stili di vita di ampi strati della società. Tra le creazioni Metlicovitz, numerose quelle ideate per promuovere i più moderni prodotti: dalla piccola lampadina a bulbo (Tantal Lampe 1908-10), ai ritrovati dell'industria chimica (Sunlight Sapone 1910-12) e alimentare (Vero estratto di carne Liebig 1911). Non mancherà l'illustrazione del celebre cartellone ideato per l'Esposizione milanese del 1906, dedicato all'inaugurazione del traforo del Sempione.



Prenotazione obbligatoria: pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it | 0422 591936 - (max 20 persone)

Durata: 60'

Costo: attività gratuita + biglietto ingresso (€8 intero | €4 ridotto | €2 giovani dai 18 ai 25 anni)



Iniziativa a cura del personale del Museo