L'appuntamento è per venerdì 26 ottobre, dalle ore 16,30, in via Sant'Agostino 8/10 per inaugurare Noberasco 1908 e scoprire un mondo di frutta secca, disidratata e morbida. Un frutto per ogni desiderio e molto di più, straordinarie delizie e idee regalo che trasformato la frutta secca in una meraviglia originale.