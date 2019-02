Nordic walking per “M’illumino di meno” 2019

Per contrastare il cambiamento climatico, ri-pensiamo il nostro stile di vita camminando e pedalando di più.

Dopo il grande successo del 2018, torna il Nordic Walking “M’illumino di meno”, l’iniziativa di Caterpillar (programma di Radio due) per la sensibilizzazione al risparmio energetico, quest’anno alla sua quindicesima edizione. Con concerto finale “diversamente illuminato” a scopo di beneficenza per la ricostruzione del Parco Fluviale di Lambioi (Bl), devastato dall’alluvione del 29 ottobre 2018.



A PIEDI

Camminata libera o con tecnica del Nordic Walking (si raccomanda l’uso dei bastoncini con gommini).

Sono previsti due itinerari:

percorso 1) lungo 10 km, e percorso 2) breve di 5,5 km.

La conduzione è a cura degli istruttori, activity leader e soci dell’ASD Strada Facendo.



IN BICI

A cura di FIAB Treviso. Percorso di circa 15 km lungo il Sile, durata 1 ora circa, indispensabili luci, bici di qualsiasi tipo, percorso facile con qualche tratto sterrato.



ILLUMINAZIONE

Dalle ore 18 alle 19 verrà spenta l’illuminazione pubblica di Palazzo dei Trecento e Piazza dei Signori, a titolo simbolico, a cura del Settore Ambiente del comune di Treviso.

Al Parco degli Alberi Parlanti, per alcuni minuti verranno spente anche tutte le luci della cedraia e i fari esterni che la illuminano, a cura degli Alcuni.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si richiede prenotazione per una miglior organizzazione dell’evento

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà comunque, seguendo un percorso ridotto lungo le vie cittadine.



PROGRAMMA

Ore 18.30: ritrovo in Piazza Indipendenza. Saluto Autorità

Ore 19: inizio camminata e biciclettata (rollers al seguito bici)



Durante il percorso: punto ristoro presso Ponte Dante, a cura del Gruppo Alpini Città di Treviso



Ore 20.45: concerto a scopo di beneficenza “diversamente illuminato” presso Auditorium Stefanini (max 200 posti; vale l’ordine di arrivo all’ingresso), con Oltre Fiera e Artisti Bellunesi “Belluno alza la voce”, a cura di Fiab Treviso. Il ricavato della raccolta fondi verrà devoluto alle comunità colpite dai recenti disastri nel bellunese, per la ricostruzione del Parco Fluviale di Lambioi.



https://www.nordicwalkingtreviso.net/escursione/millumino-di-meno-2019/