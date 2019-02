Primo concorso tecnico Nordic Walking: migliora la tua tecnica!

Abbiamo portato il Nordic Walking a Treviso e lo abbiamo sempre proposto con i seguenti obiettivi:

📍 Ricerca della postura corretta

📍 Praticare movimento con regolarità

📍 Rispetto delle caratteristiche individuali di ciascun allievo



👉 E’ arrivato il momento per aggiungere qualcosa in più, per ricevere un’ANALISI PERSONALIZZATA DELLA TUA TECNICA!



COME?

Partecipando al “Concorso tecnico” la mattina del 31 marzo a Spresiano, dove troverai alcuni giudici che analizzeranno il tuo movimento, relativamente ad alcuni aspetti tecnici del Nordic Walking.

👉 Non è una gara contro qualcuno, ma un’opportunità per dare il meglio.



La preparazione al concorso verrà portata avanti durante i workout settimanali!



Noi ci teniamo ad offrire questa opportunità: iscriviti entro il 20 febbraio!



https://www.nordicwalkingtreviso.net/calendario-corsi-e-workout/concorso-tecnico-nordic-walking/