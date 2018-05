Essenzialmente pulito! Oli essenziali per l’energia della casa

In questa serata impareremo a riconoscere quali oli usare in casa, nella vita quotidiana per pulire e rigenerare l’ambiente in cui viviamo, per aumentare l’energia della nostra casa e pulire casa ed elettrodomestici, camera di grandi e piccini, noi e il nostro corpo.

La nostra casa profumerà con noi di essenze benefiche e positività!

Relatrice: Tiziana Manca Gherrino Alessi.

Tiziana Manca Gherrino Alessi. Mamma, insegnante, counselor, PNLpratictioner, insegnante di Tecniche di Comunicazione. Quando, nel 2012, ha un grave problema di salute e si mette alla ricerca del perché questo sia avvenuto, comincia a studiare la medicina naturale, diventa Master Reiki metodo Usui, studia medicina cinese, aromaterapia e pratica l’ Aromatouch®, riflessologia facciale vietnamita Dien Chan e della mano e sperimenta su di sé la valenza degli Oli Essenziali. E' operatrice Aromatouch® Tecnique che applica nei suoi workshop.

Costo: € 22 comprensivo di olio essenziale ​e di piccola guida con ricettario​.

POSTI LIMITATI

PER INFO E ISCRIZIONI:

Robe Turche: 3914360734 robeturche@gmail.com