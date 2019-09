Onde Beat live - compleanno del Bosketto

Amici! Venerdì 20 Settembre sarà il compleanno del Bosketto e vorremmo condividere con voi questo giorno speciale! Dopo cena sarà una grande festa all'insegna della travolgente musica delle Onde Beat e avremo il piacere di offrire ai presenti tiramisù e prosecco per un brindisi a questi 2 anni di impegno e soddisfazioni! Vi aspettiamo!



Il Bosketto è in centro a Treviso in Viale Fratelli Bandiera,8 a due passi dal ParkDalNegro

Clicca qui per raggiungerci! https://goo.gl/maps/5UKxNZNt9qy

Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.