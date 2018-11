Prosegue la terza rassegna “Un palco a Santa Bona”

Prosegue la terza rassegna teatrale “UN PALCO A SANTA BONA” al Piccolo Teatro Cordimunda in via Santa Bona Nuova, 116 a Treviso. Sabato 10 novembre ad andare in scena sarà la compagnia “I Straviai” di Vedelago con la commedia SEMO TUTI DA MANICOMIO di Bruno Capovilla per la regia di Antonella Cecchetto.

La commedia: Seguiremo le vicende di Giovanni, ex dipendente comunale, e sua moglie, Cunegonda, che daranno vita ad una serie di grottesche ed inverosimili situazioni. Saranno coinvolti una dottoressa, Addolorata, una giovane donna, un segretario comunale ed un avvocato. In un intreccio di esilaranti equivoci, attraverso un dialogo frizzante e vivace, tutti insieme accompagneranno il pubblico verso un finale che non mancherà di sorprendere…

L’autore: Bruno Capovilla, e stato autore ed interprete egli stesso di commedie dialettali caratterizzate da una comicità immediata che riproducono quella deformazione comica che alberga in ognuno di noi trovando il suo fondamento nell'osservazione quotidiana della nostra società rivelandone l'assurdità e le contraddizioni. Ricche di colpi di scena, assolvono perfettamente l'intento di far scaturire una sana e benefica risata!

La Compagnia: costituita nel 2006, come gruppo autonomo, prosegue un'esperienza di teatro amatoriale iniziata nel 1998. Ha portato in scena con successo presso numerosi teatri note commedie brillanti in dialetto veneto. Formata da una ventina di persone, unite dalla passione per il teatro, e sempre stata attenta al tema della solidarietà, collaborando spesso con numerose associazioni ed enti, nazionali e locali, a scopo benefico.



E’ consigliata la prenotazione: per informazioni www.lacompagniadeipapa.it.

