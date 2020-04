La diretta di palestra "Strada facendo" indoor (Zoom)

Lezioni in diretta con la nostra istruttrice di PILATES

Martedì ore 18 Sabato ore 18



Lezioni in diretta di Pilates con Alessandra Ramelli, insegnante di Pilates e Stretching energetico dei meridiani.

Verrai accompagnato dalla voce e dal video dell’insegnante a praticare, serie dopo serie, vari tipi di esercizi per la mobilizzazione e il potenziamento dei diversi distretti corporei: glutei, addominali, braccia, gambe...

Gli esercizi possono essere praticati facilmente da tutti.



Lezioni realizzate dagli insegnanti qualificati di ASD Strada Facendo Indoor a Treviso – specializzata in ginnastiche posturali, per sostenere la salute e il benessere di tutti in questo momento così delicato. #iorestoacasa



Per informazioni:

Palestra Strada Facendo Indoor

cell/WhatsApp 392 7734387

segreteria@stradafacendotreviso.it



COME PARTECIPARE

Se sei socio A.S.D. Strada Facendo o A.S.D. Strada Facendo Indoor, scrivi segreteria@stradafacendotreviso.it e ti invieremo il link di accesso sulla piattaforma Zoom (un’applicazione semplice e gratuita)

Se non sei socio, ma vuoi aggregarti alle lezioni, contattaci e ti daremo indicazioni.

