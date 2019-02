Parco degli alberi parlanti: il programma durante le vacanze di Carnevale 2019

VACANZE DI CARNEVALE

il "Parco degli Alberi Parlanti" Vi aspetta anche durante le festività di carnevale!



Ogni famiglia potrà entrare nel magico mondo della immagini in movimento, esplorare lo spazio e vivere il sogno di volare e scoprire le invenzioni e i segreti di Leonardo ragazzo.

Per maggiori informazioni su orari e le attività in programma visita il sito www.parcodeglialberiparlanti.it oppure chiama lo 0422694046



Martedì grasso (5 marzo) chiuso.





Per info e prenotazioni

Parco degli Alberi Parlanti

Villa Margherita - Treviso

0422 694046 - info.parco@alcuni.it