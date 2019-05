Il 2 giugno al "Parco degli alberi parlanti": orari e programma attività

2 Giugno al Parco degli Alberi Parlanti

Il Parco è aperto nei giorni festivi, ecco il programma delle attività.

Ogni famiglia potrà entrare nel magico mondo della immagini in movimento, esplorare lo spazio e vivere il sogno di volare, trasformarsi in paleontologi per qualche ora tra fossili, dinosauri e animali estinti oppure scoprire le invenzioni e i segreti di Leonardo ragazzo. Ecco il programma e gli orari degli ingressi ai percorsi

SCOPRI PROGRAMMA E ORARI sul sito parcodeglialberiparlanti.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA allo 0422694046