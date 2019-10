Percorso di formazione metodo p.f.m. psico-fisico-muscolare 2019-2020

Ultimi posti disponibili per il percorso di formazione che inizierà a Paese sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019. Scopri il Metodo P.F.M. Psico-Fisico-Muscolare e integra in un unico percorso di formazione:



- il meglio di diverse tecniche di massaggio

- alimentazione personalizzata e organo-specifica

- anilisi psicosomatica 2.0

- rilascio degli effetti dello stress dal corpo

- strumenti per il ripristino e il mantenimento del benessere



Entra nel sito https://lenergiavitale.it/seminari-p-f-m-2018/ e guarda la proposta formativa, il programma e il calendario delle lezioni. Per maggiori informazione e richieste di iscrizione contatta la nostra segreteria al 3474087058 oppure invia una e-mail a lenergiavitale@hotmail.it