Photo/Brunch in villa Albrizzi Marini a Treviso

Villa Albrizzi Marini, in collaborazione con lo Spazio Scuderia, presenta un nuovo evento culturale in due appuntamenti: domenica 10 e 17 novembre si svolgerà Photo / Brunch, un format che coniuga la fotografia d’autore a un contesto conviviale come quello del brunch domenicale. In occasione dei due appuntamenti, lo spazio espositivo della villa – lo Spazio Scuderia – ospiterà due diverse mostre fotografiche che inaugureranno il 10 novembre e il 17 novembre dalle ore 11.00. A seguire dj set e piatti sfiziosi per un brunch da gustare nel parco della villa o all’interno dei suoi storici locali. Le mostre, curate da Karen Barbieri, presentano quattro fotografi del territorio. La prima esposizione è una collettiva dal titolo Land/escape, che fa dialogare tra loro le ricerche di Alessandro Trevisin, Gabriele Morona e Fabio Caverzan. I loro scatti mettono in luce un paesaggio dove il segno dell’uomo si fa sempre più invasivo e modifica il territorio in cui si inserisce. Con una lucida e imparziale analisi sulle costruzioni, private e pubbliche, che popolano il Veneto, questi tre fotografi si chiedono se esiste ancora un paesaggio concepito come valore. La seconda mostra, invece, è la prima personale della fotografa Silvia Possamai: a partire dal significato del termine Kara – che indica la pelle dell’individuo e la scorza dell’albero – propone una serie di dittici che mettono in dialogo elementi floreali e dettagli di mani, espressioni del tempo che passa e della vita. Le inaugurazioni vedranno la presenza degli artisti e della curatrice che dialogheranno col pubblico sui temi delle mostre. A seguire un brindisi offerto dalla villa. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.