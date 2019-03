Pietro Trabucchi presenta il suo libro "Opus"

Mercoledì 13 marzo, alle 20.30 presso l’Auditorium Museo di Santa Caterina, Pietro Trabucchi racconta la sua visione di automotivazione nello sport, presentando il suo libro “OPUS”, il volume che insegna ad allenare la mente alle fatiche delle prestazioni sportive, e non solo.



È la volontà di condividere con il suo pubblico quanto imparato e appreso nell’ambito dell’automotivazione nel mondo dello sport che spinge Pietro Trabucchi, autore del libro OPUS, a dialogare con tutti coloro che, mercoledì 13 marzo alle ore 20.30, vorranno ascoltarlo presso l’Auditorium Museo di Santa Caterina.



Pietro Trabucchi è uno psicologo che si occupa da sempre di prestazione sportiva, in particolare di discipline di resistenza. È stato Psicologo della Squadra Olimpica Italiana di Sci di Fondo alle Olimpiadi di Torino 2006 e per molti anni psicologo delle Squadre Nazionali di Triathlon. Ora – con grande soddisfazione – si dedica alle Squadre Nazionali di Ultramaratona e alla Squadra Olimpica di Canottaggio, oltre che di numerosi atleti di sport di resistenza.



Grazie al gruppo Farmacie Tre Sport, realtà farmaceutica trevigiana con sede a Treviso (Farmacia Calmaggiore) e Montebelluna (Farmacia Centrale), con il suo Direttore Luca Zambon (farmacista e responsabile del settore integratori e sport che ha frequentato la SANIS, scuola di interazione e nutrizione sportiva) si pone da sempre l’obiettivo di trasmettere l’importanza di una corretta integrazione nello sport per assicurarsi la salute degli sportivi, professionisti e non. L’autore ospite parlerà di come "per raggiungere uno scopo la nostra risorsa più grande sia l’automotivazione" comunicando a tutti i presenti il miglior modo per allenare la mente al fine di superare e gestire i momenti difficili della fatica nello sport.



La motivazione non dipende dal destino, afferma Trabucchi. La motivazione è molto diversa da come amiamo raccontarcela: nella nostra cultura prevale un’idea passiva di motivazione, come se ce la debbano dare gli altri. Questa visione è un aliby, una concezione “di comodo”, perchè in realtà la motivazione deve essere allenata e alimentata come qualsiasi altra capacità umana.



L’incontro è gratuito e aperto a tutti, sportivi e non.



Per l’occasione, grazie alla collaborazione con Libreria Canova Treviso, sarà possibile acquistare il libro “OPUS” direttamente in loco, con la possibilità di farselo autografare dall’autore.







OPUS | Il fattore mentale negli sport di endurance e nella vita quotidiana



mercoledì 13 marzo 2019 - ore 20.30 Auditorium Museo di Santa Caterina, Treviso







Organizzato da:



Farmacia Calmaggiore





In collaborazione con:



Farmacie Tre Sport



2GM | Giuliamaria Dotto - pr, comunicazione, eventi



Libreria Canova Treviso



+Watt



PicFarma