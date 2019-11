"Pillacanestro": coach Stefano Pillastrini si racconta

40 anni di carriera e successi in panchina. Stefano Pillastrini presenta il suo primo libro a Treviso, piazza in cui è ancora molto amato dai tifosi: ‘Pilla’ è stato infatti il coach dei primi anni della neonata Tvb in Serie A2, dal 2014 al 2018. In questo periodo l’allenatore ha dato concretezza al progetto di crescita del Treviso Basket, in stagioni durante le quali vecchi e nuovi appassionati hanno ammirato al Palaverde giocatori come Davide Moretti (oggi nel campionato NCAA) e Matteo Fantinelli. Un percorso perfettamente in linea con la mentalità di coach Pillastrini, che ha sempre avuto due capisaldi nella sua carriera: i progetti pluriennali e la valorizzazione dei giovani. L’evento, organizzato da Ideeuropee con il patrocinio del Comune di Treviso, sarà moderato da Piergiorgio Paladin. È previsto l’ingresso libero.