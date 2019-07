Polpetta & Caramella portano in scena “I musicanti di Brema” al parco

Un posto all’Ombra: il teatro del Mercoledì al Parco

Mercoledì 17 luglio alle ore 17

Polpetta & Caramella portano in scena “I Musicanti di Brema”



La rassegna Un posto all’Ombra 2019 del Parco degli Alberi Parlanti ospita le simpatiche Polpetta e Caramella (le attrici Laura Feltrin e Margherita Re) e il loro ultimo spettacolo “I musicanti di Brema” in scena mercoledì 17 luglio alle ore 17.00. Lo spettacolo cerca di rispondere alla domanda: “Perché arrendersi di fronte ai problemi se, con impegno e solidarietà, anche la diversità si rivela un mezzo per trovare una soluzione?” La favola dei fratelli Grimm, proposta sul palco in una nuova e interessante rilettura dalle attrici de Gli Alcuni, affronta argomenti molto attuali: la diversità, il rifiuto da parte degli altri, il riconoscimento delle proprie risorse e l’importanza della collaborazione nel superamento delle difficoltà.



LO SPETTACOLO – Polpetta e Caramella ci narrano la fiaba de I Musicanti di Brema, avvalendosi del prezioso aiuto dei Mini Cuccioli. La storia narra di quattro animali accomunati da una sfortunata sorte: l’asino aveva perso la sua energia e non riusciva più a trainare il carro, il cane si stancava a seguire il cacciatore nelle battute di caccia, il gatto aveva cambiato dieta, il gallo si svegliava ogni giorno più tardi e come sveglia non funzionava più. Ma i nostri amici non si arrendono e decidono di partire all’avventura e di cercare fortuna a Brema, inventandosi il mestiere di “musicanti”. Lungo la strada cercano riparo in una casa e… il resto lo conoscete bene!

La PARTECIPAZIONE è un punto fondamentale di tutti gli allestimenti teatrali de Gli Alcuni ed è diventato una sorta di “marchio di fabbrica” che permette ai giovani spettatori di vivere il teatro come un'esperienza tutt'altro che passiva e, anzi, incredibilmente coinvolgente. Lo spettacolo vive del costante coinvolgimento dei giovani spettatori che partecipano, aiutando lo sviluppo della fiaba.



UN POSTO ALL'OMBRA 2019: i prossimi appuntamenti della rassegna

17 luglio I musicanti di Brema - Polpetta e Caramella

24 luglio Popone l'elefante - A. Artisti Associati

31 luglio Rosso come Cappuccetto Rosso - Polpetta e Caramella

7 agosto Piantala, Emma! - Teatro delle Quisquilie

21 agosto Perché gli alberi perdono le foglie - Fata Corolla e Fata Valeriana

28 agosto Il bosco delle fate - Fata Corolla e Fata Valeriana



LA “MERENDA SANA CON I CUCCIOLI”: Al termine di ogni spettacolo tutti i bambini riceveranno in omaggio un sacchetto con frutta fresca di stagione o un gustoso panino arricchito con frutta secca, frutta o verdura. Con la “Merenda sana” gli ideatori della rassegna ripropongono un format che ha sempre ottenuto il favore del giovanissimo pubblico e dei genitori, considerato anche il suo valore di educazione a una sana alimentazione e di “promozione della salute”. L’iniziativa è stata ideata dalla ULSS 2 Marca Trevigiana, in collaborazione con Gruppo Alcuni e molte Associazioni di categoria. Per i panini e la frutta offerti dopo gli spettacoli della rassegna si ringraziano ORTOFRUTTA GHEDIN e PANIFICIO BOSCO di Treviso, da anni partner de Gli Alcuni in questa rassegna di teatro dedicata alle famiglie.



INFO E COSTI: Ingresso euro 4,50 | i nonni e i bambini sotto i 3 anni non pagano | tel. 0422.694046 | teatro@alcuni.it – info.parco@alcuni.it | www.teatrosantanna.it | In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso Alcuni Teatro S. Anna – V.le Brigata Treviso, 18 – Treviso Il cartellone degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it