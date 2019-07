Popone l’elefante: una fiaba che racconta le minoranze e i loro diritti al parco

Un posto all’Ombra: il teatro del Mercoledì al Parco

Mercoledì 24 luglio alle ore 17

POPONE L’ELEFANTE: una fiaba che racconta le minoranze e i loro diritti





L’appuntamento di Mercoledì 24 luglio, alle ore 17 al Parco degli Alberi Parlanti, vede in cartellone il divertente spettacolo di teatro d’attore “POPONE L’ELEFANTE”, portato in scena dalla compagnia A.ARTISTI ASSOCIATI per la regia di Serena Finatti. È una fiaba divertente, tenera e allo stesso tempo profonda: con l'aiuto dei suoi personaggi fantastici vengono trattati temi socialmente e umanamente importanti, primo fra tutti quello della tutela delle minoranze e dei loro diritti. È anche un invito a osservare la vita da ogni angolazione possibile, con delicatezza e umorismo.



LO SPETTACOLO: La fiaba narra la storia di Popone, un elefante tanto grosso quanto sensibile, che mentre "si crogiola nelle gioie giunglevoli… sente un suon dei più fievoli" provenire da un granello di polvere: un piccolo mondo rischia di essere distrutto dall'indifferenza di chi, come l'altezzosa cangura, gli egoisti fratelli Macachi, la beffarda aquila Razzia e l'intollerante serpente Pito, non vuole credere nell'esistenza di Chissà, la città contenuta nel granello, e dei Chi, i suoi abitanti.

"Io credo e penso che ognuno è importante, sia piccolo o immenso": è con la forza di questo pensiero che Popone cerca in tutti i modi di aiutare i suoi minuscoli amici, che potranno salvarsi e provare la loro esistenza solo unendosi in un unico forte e rumorosissimo grido.



UN POSTO ALL'OMBRA 2019: i prossimi appuntamenti della rassegna

24 luglio Popone l'elefante - A. Artisti Associati

31 luglio Rosso come Cappuccetto Rosso - Polpetta e Caramella

7 agosto Piantala, Emma! - Teatro delle Quisquilie

21 agosto Perché gli alberi perdono le foglie - Fata Corolla e Fata Valeriana

28 agosto Il bosco delle fate - Fata Corolla e Fata Valeriana



LA “MERENDA SANA CON I CUCCIOLI”: Al termine di ogni spettacolo tutti i bambini riceveranno in omaggio un sacchetto con frutta fresca di stagione o un gustoso panino arricchito con frutta secca, frutta o verdura. Con la “Merenda sana” gli ideatori della rassegna ripropongono un format che ha sempre ottenuto il favore del giovanissimo pubblico e dei genitori, considerato anche il suo valore di educazione a una sana alimentazione e di “promozione della salute”. L’iniziativa è stata ideata dalla ULSS 2 Marca Trevigiana, in collaborazione con Gruppo Alcuni e molte Associazioni di categoria. Per i panini e la frutta offerti dopo gli spettacoli della rassegna si ringraziano ORTOFRUTTA GHEDIN e PANIFICIO BOSCO di Treviso, da anni partner de Gli Alcuni in questa rassegna di teatro dedicata alle famiglie.



INFO E COSTI: Ingresso euro 4,50 | i nonni e i bambini sotto i 3 anni non pagano | tel. 0422.694046 | teatro@alcuni.it – info.parco@alcuni.it | www.teatrosantanna.it | In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso Alcuni Teatro S. Anna – V.le Brigata Treviso, 18 – Treviso Il cartellone degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it