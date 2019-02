Prevenzione e cura della senescenza del corpo a Ca' dei Carraresi

Clinica Hebe è una clinica medica specializzata in Medicina e Chirurgia Estetica che grazie a dieci anni di attività radicata nel territorio trevigiano è diventata un punto di riferimento nel nord Italia per l’innovazione delle tecnologie utilizzate e la professionalità della sua equipe che vanta competenze acquisite in ambito internazionale. La clinica principale si trova a Ponte di Piave (TV), con sedi anche a Milano, Mestre (VE) e Motta di Livenza (TV).

Clinica Hebe organizza per venerdì 22 febbraio alle ore 19.00 presso Casa dei Carraresi nel centro storico di Treviso l’incontro informativo “PREVENZIONE E CURA DELLA SENESCENZA DEL CORPO", con l’obiettivo di presentare e approfondire le più avanzate metodologie terapeutiche e innovazioni tecnologiche disponibili nel settore della medicina e chirurgia estetica. Durante la serata i professionisti della Clinica presenteranno temi inerenti alla prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, i trattamenti conservativi e chirurgici delle disarmonie corporee, il trattamento dei dismetabolismi e delle problematiche nutrizionali, tutte tematiche di grande attualità

Il programma degli interventi sarà il seguente:

• ore 19:00 inizio dei lavori, intervento da parte della Dr.ssa Marta Codognotto, fondatrice e Direttore Sanitario di Clinica Hebe – Branca Medicina estetica

• ore 19:25 intervento Dr.ssa Francesca Manganello – Branca Ginecologia

• ore 19:45 intervento Sig.ra Natascia Moro- Branca Dermocosmesi

• ore 20:05 intervento Dr. Fabio Consiglio - Chirurgia plastica ricostruiva

• ore 20:30 ringraziamenti e buffet.



Partner della serata saranno aziende multinazionali leader nel settore della Medicina Estetica, della Chirurgia Estetica e della Dermocosmesi come Galderma, Skinceuticals by L’Oreal, Silhouette e Nagor. Si tratta del secondo di una serie di incontri previsti per il 2019. La prima data di novembre 2018 ha avuto grande successo, con oltre 100 invitati tra cui professionisti di settore provenienti da tutto il Nord Est e rappresentati istituzionali del territorio.

Il prossimo appuntamento è previsto per il mese di aprile in cui si tratteranno temi legati alla tricologia, tra cui medicina rigenerativa applicata, alopecia e comuni affezioni del cuoi capelluto e nuove tecniche di trapianto.



Clinica Hebe offre anche servizi e consulenze ambulatoriali in Dermatologia, Ginecologia, Alimentazione e Psicologia.

Per informazioni: Andrea Maselli : 366 9150632, andrea.maselli@clinicahebe.it o Federica Bonazzon : 329 6497638 o 0422 857970 federica.bonazzon@clinicahebe.it o info@clinicahebe.it



http://www.clinicahebe.it/

Facebook: https://www.facebook.com/clinicaHebe/