E primue del folclore - open-day

Avete voglia di far vivere una esperienza fuori da comune ai vostri figli / nipoti / amici?

Vi aspettiamo sabato 25 gennaio dalle ore 16:00 presso il Museo Etnografico Provinciale “Case Piavone” per conoscere la nostra realtà!



Per saperne di più: https://youtu.be/J5Pxvy0R0dY.



Maggiori informazioni su www.gruppofolcloristicotrevigiano.com e sui nostri social.