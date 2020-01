The "Professionals blues band" al Wishing Wells per aiutare gli artigiani di Venezia

Domenica 26 gennaio alle ore 21.00 sul palco del The Wishing Wells di Treviso saliranno The Professionals Blues Band. La band, sulla scena live da più di vent’anni, con l’attuale formazione nata nel 2011 affonda le proprie radici nella musica blues ispirandosi ad artisti quali Koko Taylor, Susan Tedeschi e Bonnie Raitt ma riesce ad accattivarsi anche un pubblico di non appassionati del genere attraverso un mix di brani trascinanti e coinvolgenti.

I The Professionals Blues Band sono composti, oltre che dalla grintosissima voce di Gigliola Aliberti, anche da Umberto Baggiani (armonica, chitarra, percussioni, voce), Marcello Cosentino (batteria e voce), Fabio Furlan (basso), Roberto Cosentino (tastiere e voce) e Davide Perini (chitarra e voce). Il concerto rientra nel calendario dell’iniziativa Acqua Granda 187 #helpingvenice, una serie eterogenea di eventi territoriali a scopo benefico ideata da Marzia Dal Gesso, fundraiser professionista, la quale colpita dalla devastazione causata dall’acqua granda ha deciso di scendere in campo assieme ad altri fundraisers provenienti da tutta Italia mettendo la propria professionalità a titolo di volontariato al servizio della città. Le donazioni raccolte nel corso della serata così come parte dell’incasso verranno infatti devoluti al fondo attivato dall’Università Cà Foscari per l’emergenza e saranno quindi destinati ad andare in aiuto degli artigiani di Venezia ed isole messi in ginocchio dall’acqua alta in quanto capisaldi per la sopravvivenza della tradizione lagunare e categoria fortemente penalizzata dai criteri necessari per la richiesta di rimborso dei danni. L’iniziativa è promossa e supportata da ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser quale garanzia di trasparenza e correttezza nella gestione dei fondi.