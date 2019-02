Serata gratuita di presentazione del progetto "Compiti senza stress"

Hai un figlio che frequenta la terza, quarta, quinta elementare o la prima media? COMPITI SENZA STRESS è un PERCORSO PER GENITORI utile ad affrontare con serenità il momento dei compiti… spesso causa di tensioni e malumori per tutta la famiglia.



Se vuoi comprendere come supportare in modo efficace i tuoi figli, promuovendo la loro motivazione ad apprendere e la loro autonomia e ricevendo spunti sia teorici che pratici, partecipa alla serata di presentazione GRATUITA che si terrà Martedì 26 Febbraio alle ore 20.30 presso Terzopiano Coworking, Via Dante Alighieri 2, Preganziol. Se vorrai, in questa occasione potrai iscriverti con tariffa agevolata al percorso di 5 incontri serali settimanali della durata di 1 ora e 45 minuti circa, in partenza Martedì 12 Marzo alle ore 20.30.



Possibilità di integrare con un percorso per i figli da Marzo.



Partecipazione GRATUITA ma prenotazione OBBLIGATORIA.



I posti sono LIMITATI.



Condotto dalle Dott.sse Alice Righetti, Chiara Alberton, Maria Vittoria Marasco e Pamela Formaggi, Psicologhe e Tutor dell’Apprendimento.



Prenotazioni non tramite Facebook ma ai seguenti contatti:

340 9628159 (Dott.ssa Alice Righetti)

compitisenzastress@gmail.com



Ulteriori info, testimonianze, interviste: http://www.datemifiducia.it/compiti/“

