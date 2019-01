Treviso introduzione al Qi-Gong

Corso di introduzione al Qi-Gong

PRIMA LEZIONE (4 febbraio) GRATUITA!



Il corso prevede:

18 ESERCIZI TAOISTI DELLA SALUTE -LIEN GONG SHE BA FA-

(in cinese 练功十八法)

CAMMINATA MEDITATIVA

AUTOMASSAGGIO



Questa serie di esercizi creata da un medico ortopedico cinese, il dottor Zhuang Yuan Ming, nel 1974 fa parte del cosiddetto Qi-GONG moderno CINESE, in quanto codificati in epoca più recente rispetto alle antiche pratiche di coltivazione dell’energia chiamate DAO IN SHU.



Interessando rispettivamente la parte alta, mediana e inferiore del corpo, si eseguono in piedi in progressione e sono concatenati gli uni agli altri. L’aspetto interessante è che si possono praticare a diverse velocità: lentamente donano quiete e rilassamento (energia interna), con maggiore velocità lavorano sull’aspetto più fisico “esterno”muscolare e tendineo. Sono molto utilizzati nelle pratiche di Taiji Quan come esercizi preparatori in quanto capaci di riscaldare ed allungare tutto il corpo.



Se eseguiti quotidianamente prevengono disturbi di vario tipo e mantengono in salute.



Le lezioni saranno integrate da una CAMMINATA MEDITATIVA (QI GONG dinamico) e/o AUTOMASSAGGIO energetico, conformemente alle esigenze del gruppo e del momento.