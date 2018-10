La regina dell'acqua al teatro Sant'Anna con Polpetta & Caramella

I Cuccioli devono interpretare a loro modo “La Regina della neve” di Andersen. Così, con il Coniglio Cilindro nei panni di Kai e la papera Diva in quelli di Gerda, prende inizio la fiaba! La Regina dell’acqua e la perfida Maga Cornacchia vogliono impadronirsi di tutta l’acqua del Regno. I Cuccioli saranno in grado di fermarle? Domenica 21 ottobre h 16.30 - Teatro Alcuni Sant'Anna. www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



24 repliche domenicali da ottobre a aprile per bambini e famiglie, sia pomeridiani che serali, anche con feste pensate ad hoc per Halloween e Carnevale. Gli spettacoli selezionati propongono i più diversi stili teatrali, per accompagnare i bambini – anche i più piccoli! – alla scoperta della magia del teatro.