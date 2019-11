Ren Ashfield and the Magicians feat. Tolo Marton in concerto

Venerdì 6 dicembre al Corner Live dell'Inverness di Mareno di Piave grande serata musicale per la presentazione del nuovo album di Ren Ashfield and the Magicians, con ospite speciale il grande chitarrista Tolo Marton. Ren Ashfield and the Magicians provengono da un'idea nata nel 2018 da Ren per registrare un album di canzoni rock originali che aveva scritto e che voleva creare alla vecchia maniera ma con un nuovo motore. Tolo Marton, chitarrista e compositore, è stato definito Guitar Hero dal critico americano Tom Branson. Nel suo repertorio si incontrano linguaggi rock, blues, country, psichedelica, melodica e silenzi.

Ren e Tolo si incontrano per la prima volta nel 2002 al Peroni Café di Castelfranco, dove suonava Tolo, e poi nel 2007 alla Festa D'Estate di Vascon dove Tolo invita Ren a cantare con Ian Paice, batterista dei Deep Purple, creando una fusione di energia travolgente. Insieme, nei dieci anni successivi, hanno suonato varie volte con Ian e anche alcuni concerti con Don Airey dei Deep Purple. Al Corner Live verrà presentato il nuovo album 'Cover Me Quick!' che vede la partecipazione di Tolo Marton, Andrea Tombesi e Carlo Bonazza. Prima e dopo il concerto selezione musicale a cura di DJ Marco Mix.

