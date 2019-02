La musica di Rolfini a Treviso per la Croce Rossa Italiana

Domenica 10 marzo prossimo alle ore 16 presso l’Auditorium “Stefanini” di Treviso sito in viale III^ armata al civico 35, la Croce Rossa Italiana e il Comune di Treviso presentano lo spettacolo musicale intitolato “Consonanze”. Si tratta di un concerto con conduzione narrata già presentato il 2 e il 30 dicembre dello scorso anno rispettivamente presso il salone delle carte geografiche del Museo Archeologico di Ferrara e l’auditorium “San Nicolò” di Chioggia dove ha riscosso ampi consensi. La musica è stata interamente scritta dal compositore ferrarese Antonio Rolfini pianista dell’ensemble strumentale che vede Mariangela Patrono al flauto, Claudio Miotto al clarinetto e Simone Montanari al violoncello. La voce narrante è di Angela Felisati che introducendo i vari momenti musicali, senza mai sovrapporsi ad essi, crea una storia dove musica e narrazione, in simbiosi tra loro, producono un climax di grande intensità emotiva. La musica del compositore Antonio Rolfini intende abbracciare un pubblico attento e capace di apprezzare il superamento degli schemi e dei formalismi accademici; la libertà compositiva, che deriva da tale scelta, è permeata da varie sfumature: new age, blues, pop, tardo-romantiche e novecentesche guardando anche alla musica elettronica, rendendola così adatta ad un vasto uditorio. L’entrata è ad ingresso è libero con donazione volontaria, il ricavato delle offerte sarà interamente destinato a supporto delle attività socio-assistenziali della Croce Rossa Italiana di Treviso.

Gallery