Rorate caeli, concerto spirituale per l'avvento in canto gregoriano e organo

Antiqua Vox chiude la stagione 2018 con un Concerto Spirituale per l’Avvento in programma sabato 24 novembre 2018 alle ore 21.00 nella Chiesa di San Leonardo (Santa Rita) a Treviso con ingresso libero. Protagonista del concerto sarà la sezione femminile del Coro Abbazia della Novalesa (TO), diretta da Enrico De Maria, con la voce solista di Elena Vadori. L’organista friulano Michele Bravin farà risuonare lo storico organo “G. Callido” 1787 in alternatim con il coro e in brani solistici. Durante il concerto verranno lette dalla voce fuori campo di Mario Ballotta alcune riflessioni sull'Avvento, sulla sua teologia e sulla sua mistica.



Il Concerto Spirituale è una particolare proposta che Antiqua Vox offre al pubblico in occasione del Natale e della Pasqua per ascoltare pagine di musica sacra e vivere un momento di riflessione e sosta spirituale.