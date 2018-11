Arriva "Dacci oggi il nostro male quotdiano", il nuovo noir di Massimo Rossi a Treviso

Il nuovo noir di Massimo Rossi "Dacci oggi il nostro male quotidiano" (Scrittura & Scritture edizioni) sarà presentato, in prima assoluta, venerdì 30 novembre alle 18 presso la libreria IBS Treviso (corso del popolo, 30) Alle 18. Con l’autore, la giornalista Sara Salin. Ingresso libero.



Dalla polverosa Africa a una livida Treviso, il destino è in un paio di scarpette da corsa. Quelle di Akiki, un ragazzo dalla pelle scura che per sopravvivere deve rubare per altri. Da Treviso all’Oregon, il destino è in un corpo di Forze Speciali a cui un uomo, David, ha affidato tutto sé stesso e sacrificato la sua famiglia. Una pista da corsa è il punto d’incontro di David e Akiki. Entrambi conoscono il male nelle sue pieghe più profonde. Ma è un male troppo radicato, vivo e violento. Difficile oltrepassarlo, semplice restare intrappolati nelle sue spire. Sembra, però, che per ottenere il bene a volte l’unica via da percorrere sia proprio quella del male. È un fiume nero il nuovo e coinvolgente romanzo di Massimo Rossi, che travolge il lettore in un vortice di dubbi.



Estratto “Ascoltando le parole di Akiki, David s’immerge ancora una volta nei suoi incubi, nella sua guerra mai conclusa. Il racconto del ragazzo lo tira sempre più verso il basso, nella palude del male dell’uomo che non è mai stato debellato.” Massimo Rossi, veneto, è cresciuto leggendo libri, giocando a calcio sulle strade e smontando e rimontando orologi meccanici rotti, attratto dalla magia dei congegni che nascondono. Scarso come calciatore, esclude subito di poter un giorno diventare un giocatore professionista. Con gli orologi rotti, invece, non se la cava male, non ne aggiusta nemmeno uno, ma almeno riesce a rimontarli. Decide quindi che ingegneria fa per lui. Negli anni coltiva la passione per la fotografia e comincia a scrivere. Le pagine, una dopo l’altra, vengono completate e il suo primo thriller a tinte noir, L’ombra del bosco scarno, è pubblicato da Scrittura & Scritture nel 2012. Il buon riscontro da parte di critica e lettori lo convince a dedicare sempre più tempo alla scrittura. Così Massimo Rossi approda a un secondo libro, La luce nera della paura (Scrittura & Scritture, 2015) in cui il noir si incrocia con la spy story. Questo terzo libro è la riprova che il noir è la sua vocazione di scrittore.