Il segreto di San Tomaso: enigma city game a Treviso

Una nuova sfida per tutti i nostri amici appassionati di Escape Room, tre ore di sano e puro divertimento. Questa volta la città di Treviso diventa la metà da conquistare. Il segreto di San Tomaso Enigma City Game è la nostra proposta per giocare all’aperto ed è un mix tra una caccia al tesoro con elementi di escape room e urban safari. Questo gioco vi porta nella Treviso medievale a conoscere uno dei segreti dei Cavalieri Templari, sarete personaggi eroici, chiamati a fare atti di grande coraggio, per impedire al male di prendersi la città. Intelligenza, saggezza e agilità sono le mete da conquistare. Storia ed arte vi accompagneranno lungo tutto il percorso.



La vostra missione. Quasi 1000 anni fa, Thomas di Canterbury, insieme al suo fedele scudiero in pellegrinaggio verso la città santa, scomparvero misteriosamente nelle nebbie delle campagne trevigiane. L’ultima persona che li ha visti è il Gramaestro dell’ordine dei Templari, trovato morto pochi giorni dopo nella sua stanza, sul tavolino un biglietto con la scritta: Pronuncia l’invocazione è distruggi i messeri Oscuri. La settimana scorsa il giornalista Ugo Della Sera scopre una storia sorprendente che suggerisce una connessione tra la potente famiglia dei Rosaspino da sempre legata ai Cavalieri del Tempio e il gruppo di anarchici che si fa chiamare i Messeri Oscuri.

Addentrandosi nella storia la trama si infittisce, il giornalista seguendo gli indizi capisce che sta indagando su un mistero molto più antico: i Rosaspino sono in possesso del modo per scoprire L’INVOCAZIONE, da tempo perduta, quella nominata dal Granmaestro e la cui posizione è andata nella tomba insieme a lui. Avete scoperto che il Granmaestro ha lasciato degli indizi, ma il codice non è mai stato decifrato, e la posizione non è mai stata trovata.

Aiuta Ugo Della Sera a risolvere il mistero, a usare gli indizi, superare le prove e a rivelare l’invocazione che potrebbe distruggere per sempre i Messeri Oscuri. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni tel 3291404311