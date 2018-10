Un palco a Santa Bona 2018 comincia con "Don Camillo"

Inizia sabato 3 novembre la terza edizione della rassegna teatrale “UN PALCO A SANTA BONA” al Piccolo Teatro Cordimunda in via Santa Bona Nuova, 116, Treviso. Ad andare in scena sarà la compagnia “Teatro che pazzia” di Treviso con la commedia ispirata alle vicende scaturite dalla penna di Giovannino Guareschi, DON CAMILLO, in una riduzione per il teatro di Valerio Di Piramo.

La commedia: Sembra che alle elezioni delle Comunali di Brescello i rossi abbiano avuto la meglio. Questo, pero, non significa che a comandare siano loro. Don Camillo non renderà loro facile la vita. Fortunatamente c'è sempre il Cristo dell'altar maggiore a intervenire per placare il rovente animo del parroco prima che combini troppi guai... Stavolta, la situazione sfugge di mano al buon don Camillo; il vescovo ha avuto certe informazioni da fonti "anonime”, che metteranno in pericolo la sua permanenza a Brescello. Don Camillo non si perderà d'animo e a risolvere il caso si avvallerà dell’aiuto dell'"affascinante" e pettegola perpetua Desolina e del nuovo chierico filippino Peppino. Un amore segreto tra il figlio di Peppone e la figlia del capo dell’opposizione Spiletti.



L’autore: Valerio di Piramo (Pescia 1935). Dal 1984 e chiamato a collaborare con il Regista Mario Viti in veste di attore, rappresenta “La prigione azzurra”, commedia musicale degli inizi del ‘900. Interpreta anche opere di Aldo de Benedetti e Nando Vitali. Nel 1992 scrive “Don Camillo”, un suo personale adattamento della storia scritta da Giovannino Guareschi.



La Compagnia: Costituita nel settembre del 2015 presso il teatro Aurora, e formata da attori giovanissimi dai 18 ai 27 anni tutti provenienti da esperienze di teatro di e scuole di recitazione.



E’ consigliata la prenotazione: per informazioni www.lacompagniadeipapa.it.

