Torna il Panevin di Borgo Furo a San Paolo

Tradizionale Panevin della Casa Scout di Borgo Furo. Il 5 gennaio si rinnova questo speciale appuntamento, organizzato dalla cooperativa Euro Scout. Anche quest'anno presso la Cooperativa Euro Scout di Treviso si svolgerà il tradizionale Panevin, organizzato dai volontari della Casa Scout di Borgo Furo. A partire dalle ore 20.00, attorno al falò di buon auspicio si raccoglieranno, per salutare il nuovo anno, non solo gli Scout trevigiani, ma anche famiglie e amici dei quartieri vicini, per un Panevin diventato ormai un atteso momento di convivialità per tutte l'area di Treviso Ovest. Si aspetterà poi l'arrivo della Befana che porterà un dono a tutti i bambini. La serata si concluderà con un caldo ristoro per tutti! L'evento si terrà anche in caso di maltempo. Accensione del fuoco alle ore 20.00.