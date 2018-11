Scuola materna Carmen Frova: porte aperte domenica 25 novembre

Domenica dalle 9:30 alle 12:30, porte aperte alla storica Scuola materna Carmen Frova di Treviso: un'occasione per visitare gli spazi che ogni giorno accolgono i bambini, per conoscere le insegnanti e per ricevere tutte le informazioni relative all'offerta formativa e alle modalità di iscrizione.

La Scuola, che vanta una storica presenza nel territorio, offre la possibilità di inserire i bambini a partire dai due anni grazie alla speciale sezione primavera, oramai attiva e consolidata da diversi anni. Inoltre sono presenti diversi laboratori con Specialisti di settore e all'interno della struttura opera personale qualificato e dedicato per la preparazione dei pasti dei bambini: merende e pranzi con prodotti genuini, del territorio che vengono cucinati da materie prime ogni giorno. In questa giornata sono invitati i genitori e tutti i bambini ai quali sarà dedicato un momento speciale: una lettura animata alle ore 10:30 nel grande e luminoso salone a tema principesse, cavalieri coraggiosi e draghi sputafuoco. La scuola vi aspetta entusiasta di conoscervi!