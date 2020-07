Il segreto di San Tomaso Enigma City Game è la nostra proposta per giocare all'aperto ed è un mix tra una caccia al tesoro con elementi di escape room e urban safari. Una nuova sfida per tutti i nostri amici appassionati di Escape Room e non solo, tre ore di puro e sano divertimento. Questa volta la città di Treviso diventa la metà da conquistare. Questo gioco vi porta nella Treviso medievale a conoscere uno dei segreti dei Cavalieri Templari, sarete personaggi eroici, chiamati a fare atti di grande coraggio, per impedire al male di prendersi la città. Intelligenza, saggezza e agilità sono le mete da conquistare. Storia ed arte vi accompagneranno lungo tutto il percorso.



LA VOSTRA MISSIONE

Quasi 1000 anni fa, Thomas di Canterbury, insieme al suo fedele scudiero in pellegrinaggio verso la città santa, scomparvero misteriosamente nelle nebbie delle campagne trevigiane. L’ultima persona che li ha visti è il Gramaestro dell’ordine dei Templari, trovato morto pochi giorni dopo nella sua stanza, sul tavolino un biglietto con la scritta: Pronuncia l’invocazione è distruggi i messeri Oscuri.

Avete scoperto che il Granmaestro ha lasciato degli indizi, ma il codice non è mai stato decifrato, e la posizione non è mai stata trovata.

Tu e la tua squadra dovete risolvere il mistero, usare gli indizi, superare le prove e a rivelare l’invocazione che potrebbe distruggere per sempre i Messeri Oscuri.



ORARI: abbiamo previsto due turni di gioco uno alle 10.00 e uno alle 16.00 scegliete quello che vi è più comodo e comunicatelo in fase di prenotazione.

SQUADRE: minimo 2 persone, massimo 6 persone.

COSTO: il costo a persona è di 25€ (incluso un giro di aperitivo) anticipato con bonifico, Paypal, Satispay, negozio online.



DURATA: minimo due ore, tempo massimo tre ore.

MATERIALE DI GIOCO: ad ogni squadra verrà fornito un kit di gioco e una mappa cartacea, si consiglia per ogni squadra uno smartphone o tablet con un app per la lettura di codici QR se non già integrata nella fotocamera.

PER INFO E PRENOTAZIONI :

info@enigmacitygame.it

tel. 3291404311

https://escaperoomevolution.it/san-tomaso/



In caso di pioggia l’evento si svolgerà comunque. Il punto di partenza e il punto di arrivo sono al coperto :-)



Covid - 19 Misure eccezionali

La sicurezza e il benessere dei nostri giocatori e dipendenti hanno la massima priorità per Escape Room Evolution. A seguito della pandemia senza precedenti di COVID-19 e in conformità con le misure adottate dalle autorità italiane, troverete di seguito le informazioni relative all'impatto sui nostri giochi, sulla nostra politica e sulle nostre condizioni di accoglienza. L'attività si svolge all'aperto, quindi rende molto più facile il distanziamento sociale ma ecco cosa ti forniremo se lo desideri: Gel idroalcolico disponibile in loco all'inizio del gioco e alla fine; Disinfezione del materiale che ti affidiamo prima dell'attività; E' obbligatorio, l'uso della mascherina nelle modalità previste dalle normative regionali. Il distanziamento sociale è possibile poiché giocherete all'aperto, ma per evitare al massimo che più squadre siano presenti contemporaneamente, faremo le partenze scaglionate in base al numero di partecipanti.