Giurisprudenza 2.0: in Università un simposio su "Algoritmi e tutela dei diritti fondamentali"

Presso la sede dell'Università di Giurisprudenza di Treviso arriva il quarto simposio interdisciplinare di tecnodiritto, informatica giuridica e tutela dei diritti in Internet. L'appuntamento è per venerdì 30 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle 18.30 (Aula Magna - Palazzo S. Leonardo, Riviera Garibaldi 13/E).

I saluti iniziali saranno portati dalla Prof. Chiara Maria Valsecchi (Presidente della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova) e dall'avv. Valentina Billa (Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Treviso). L'introduzione verrà invece realizzata da Paolo Moro (Professore Ordinario di Filosofia del Diritto nell’Università degli Studi di Padova), mentre il 'Chairman' dell'intero simposio sarà Claudio Sarra (Professore Associato di Filosofia del Diritto nell’Università degli Studi di Padova).

Per la Sessione Accademica del simposio interverranno:

- Giovanni Sartor (Professore Ordinario di Informatica Giuridica nell’Università degli Studi di Bologna) per "Intelligenza artificiale e diritti fondamentali"

- Silvia Crafa (Ricercatrice confermata di Informatica nell’Università degli Studi di Padova) per "Algoritmi e discriminazione"

- Letizia Mingardo (Professore a contratto di Metodologia e Informatica Giuridica nell’Università degli Studi di Padova) per "Accesso alla giustizia e Online Dispute Resolution. Una sfida per il giusto processo"

Per la se Sessione Professionale interverranno invece:

- Giorgio Piccolotto (Avvocato del Foro di Treviso e Direttore del Centro Studi Aiga di Treviso in materia di diritto delle nuove tecnologie e tutela dei diritti in internet) per "GDPR, trattamento automatizzato dei dati personali e trasparenza"

- Giovanni Pansini (Avvocato del Foro di Trani e Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati) per "Tax administration digitale e tutela dei diritti fondamentali"

- Andrea Cortellazzo (Dottore Commercialista e promotore di Menocarta.net) per "Algoritmi, piattaforme fintech e avvento della fatturazione elettronica"

Evento con il patrocinio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università degli Studi di Padova e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati. L’evento è inoltre accreditato ai fini della formazione permanente dall’Ordine degli Avvocati di Treviso, con il riconoscimento di 3 crediti. Per gli avvocati l’iscrizione può essere effettuata tramite il portale Sfera accedendo al sito www.ordineavvocatitreviso.it.

Organizzano il simposio l'Università degli Studi di Padova - Giurisprudenza 2.0 e l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) - Sezione di Treviso

Per informazioni: giurisprudenza2.0treviso@unipd.it / aigatreviso@gmail.com