Buon compleanno Singers Melody

La scuola di Musical Singers Melody, da anni attiva nel territorio trevigiano come associazione di riferimento per la formazione musicale e teatrale, festeggia i suoi 10 anni di attività. Per l'occasione ha organizzato un evento per famiglie e bambini con animazione, baby dance, karaoke e tanta musica! I bambini potranno provare gratuitamente le attività di musical che la scuola propone durante l'anno, si cimenteranno in coreografie, canti e momenti spettacolari. Per i più piccoli giochi e spazio alla fantasia con i disegni! Vi aspettiamo domenica 10 novembre dalle 16 con ingresso libero e gratuito!