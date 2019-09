Singers Melody: una nuova sede, una rinnovata proposta di formazione. L’Associazione musicale Singers Melody di Treviso, da anni presente nel territorio, inaugura la nuova sede che si trova in viale IV Novembre nella zona “Fiera” di Treviso. Venerdì 20 settembre dalle 18:30 aprirà gli spazi della scuola per far conoscere la formazione proposta. Un centro di formazione musicale, ormai punto di riferimento nel capoluogo trevigiano, che propone, con spazi più grandi e molte novità, un’offerta formativa di ampio livello con una vasta gamma di corsi ed insegnanti di esperienza nazionale. L’obiettivo di incentivare la crescita culturale e professionale dei giovani del territorio è infatti da sempre la mission della Scuola.



Durante l’inaugurazione verranno presentati tutti i corsi che la Singers Melody ha organizzato per la stagione 2019-2020. Gli insegnanti presenti sapranno creare un piano di studi per gli allievi di tutte le età che vorranno partecipare e cominciare a studiare canto, teatro, danza, musical, strumenti, musicoterapia e molto altro. L'Associazione Musicale "Singers Melody" nasce da un'idea della cantante Michela Galeotti. Diplomata brillantemente al conservatorio Pollini di Padova, ha poi seguito un percorso moderno. La caratteristica che la contraddistingue è la versatilità della sua voce che le permette di eseguire abilmente un repertorio lirico, moderno e gospel. È infatti solista del coro Getsemani di Treviso. L’insegnante Galeotti è affiancata dal musicista e compositore Paolo Pesce. Situata in zona Fiera a due passi dal centro di Treviso, la sede di Singers Melody è un luogo di studio, formazione e approfondimento in grado di rispondere alle nuove tendenze artistiche; essa si pone l'obiettivo di educare al piacere, sviluppare una dialettica creativa, contaminare e formare talenti secondo due direttrici, quella educativa/formativa e quella espressiva/creativa.



L'insegnamento delle discipline è rivolto a bambini, ragazzi e adulti, tenendo sempre in considerazione le esigenze del target di riferimento. L’offerta formativa dei corsi, va dalla propedeutica fino alla specializzazione più avanzata. La Direzione Artistica, avvalendosi della collaborazione di artisti e professionisti del settore, organizza periodicamente incontri, workshop e master class volti ad approfondire le materie di indirizzo. Nuovo spazio e corsi. La nuova sede è situata in una zona dotata di ampio parcheggio ed è facilmente accessibile dalla città stessa e da qualsiasi zona limitrofa. La struttura è dotata di aule debitamente strutturate, confortevoli ed estremamente luminose; una large room adibita ai corsi di gruppo, alla danza, al musical, alle feste private ed eventi musicali. Tutto pronto quindi per aprire la stagione, da venerdì 20 settembre dalle 18:30 con un brindisi di apertura e alcune esibizioni degli allievi.