Smettere è difficile, cambiare è facile, informarsi è gratuito. Parla il dottor Fabio Beatrice

Domenica 24 novembre, dalle 18.00 in Via San Pio X, 5 il Dr. Fabio Beatrice presenterà agli ospiti i risultati delle sue ricerche nell'ambito della salute e delle abitudini dei fumatori. Il Direttore ORL e Centro Antifumo, coordinatore del Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale S.G. Bosco - Torino e professore presso l'Università di Torino ha da poco pubblicato un libro che abbandona le promesse impossibili e propone una forma di medicina narrativa, lo storytelling, in cui il paziente racconta la propria esperienza con il fumo. Storie di vita nelle quali la sigaretta è diventata una compagna amata o odiata, messe a disposizione del pubblico con l’obiettivo di aiutare altri fumatori a trovare la propria strada, che sia quella di smettere definitivamente o di ridurre i rischi correlati. Interverrà con il Professore anche la Dott.ssa Giuseppina Massaro - psicologa e coach, ricercatrice indipendente. Evento aperto previa registrazione al seguente link: puffstoreconference.eventbrite.it