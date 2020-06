Sogno numero 2 apre il centro estivo "La fattoria musicale"

Sogno Numero2 apre il Centro Educativo Estivo “La Fattoria Musicale” dal 15 giugno fino a settembre, in coincidenza con l’apertura delle scuole. Il centro estivo aprirà le sue porte dopo mesi dedicati, in particolare, alla cura e alla manutenzione del parco, per renderlo ancora più bello. L’orto, il vigneto, gli alberi, che sono diventati dei grandi parasoli, e gli animali come l’asinella Stella, le caprette Bianchina e Vanda, sono pronti ad accogliere i bambini. Sono stati mesi impegnativi di lavoro, di programmazione, di progettazione degli spazi e degli ambienti per garantire la sicurezza e la tutela proprio dei più piccoli. Si prevedono giochi all’aria aperta, cura degli animali, coltivazioni nell’orto, laboratori creativi e attività manuali e ludico-espressive.

Il centro sarà aperto con il seguente orario 7.30/15.00 e potrà ospitare, al momento, 4 gruppi di bambini da 6-11 anni. Dopo questa prima fase di sperimentazione e in attesa di nuovi aggiornamenti, il centro potrebbe aprire anche a tempo pieno e aumentare il numero di bambini da poter accogliere. Per informazioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.00 solo per informazioni telefoniche al numero 0422 348101, oppure si può inviare una mail a segreteria@sogno2.it. Nel sito www.sogno2.it si potranno trovare tutte le informazioni utili.