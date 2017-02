Rassegna 'Sole Luna Off ' - "Il successore" di Mattia Epifani

Le associazioni Sole Luna – Un ponte tra le culture e TRA Treviso Ricerca Arte presentano la seconda serata di Sole Luna Off, rassegna cinematografica composta da 5 documentari italiani che si sono fatti interpreti di un tema specifico quello del viaggio, inteso sia in senso fisico che interiore. Mercoledì 1 marzo alle ore 20.45 presso gli spazi dell’associazione TRA Treviso Ricerca Arte verrà presentato “Il successore” di Mattia Epifani. Il documentario, che ha partecipato in concorso ai due principali festival internazionali di documentari IDFA e Hot Docs e che si è aggiudicato il Premio Cipputi al 33 Torino Film Festival, narra la storia di Vito Alfieri Fontana, produttore e progettista di mine-antiuomo diventato sminatore in seguito a una profonda crisi esistenziale.

Per molti anni Vito Alfieri Fontana è stato ciò che il mondo si aspettava da lui: un progettista preparato, un datore di lavoro rispettato, un industriale di successo. Il degno successore di un padre che aveva trasformato una piccola fabbrica di progettazione elettrica del sud Italia in un'azienda leader nella produzione di mine antiuomo e anticarro, la Tecnovar. Ma quello che per l'ingegner Fontana sembrava un percorso già scritto subisce un cambiamento inaspettato. Al dovere della successione, mai messo in discussione fino a quel momento, subentra l’esigenza etica di porre un freno alla produzione di mine.

È l'inizio di una storia diversa, la storia di una scissione insanabile tra l'ingegner Fontana, progettista di mine, e Vito Alfieri, anima in cerca di redenzione. Nel suo viaggio oscuro, l'uomo diviso in due, prigioniero del conflitto tra dovere e coscienza, attraversa come uno spettro una Bosnia sfregiata dal dramma delle mine antiuomo, nella totale consapevolezza che il suo conflitto interiore rimarrà irrisolto. Per questo quella di Vito Alfieri Fontana non è la classica parabola di redenzione, bensì il tragitto tormentato di un uomo che ha rinnegato se stesso per darsi una seconda possibilità, esercitando al contempo un lucido esercizio di autocontrollo per tenere a bada quella parte assopita ma presente che vorrebbe ancora sedersi al tavolo da disegno. La rassegna proseguirà poi proponendo altri 3 titoli: Il segreto dei caminanti” di Rita Mirabella e Giuseppe Tumino, “Sponde. Nel sicuro sole del nord” di Irene Dionisio, “Cretcheu” di Joe Bastardi. Un appuntamento al mese con il cinema del reale, da gennaio fino a maggio 2017, accompagnerà il pubblico verso l’evento di settembre del Sole Luna Treviso Doc Film Festival, il festival internazionale dedicato ai film documentari che si svolge in città da 3 anni.

I documentari scelti per la rassegna Sole Luna Off provengono proprio dagli oltre duecento iscritti all’edizione 2016 del festival che non hanno potuto trovare spazio nella programmazione festivaliera, ma che erano stati apprezzati dai selezionatori. Da qui l’idea della creazione di Sole Luna Off da parte dei direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura per valorizzare e condividere con il pubblico alcuni titoli degni di nota. I film scelti per la rassegna sono collegati dal tema del viaggio, si tratta di racconti umani di migrazioni reali e interiori, di viaggi di scoperta o di viaggi mancati. La rassegna si svolge in collaborazione con TRA Treviso Ricerca Arte nella sala di Ca’ dei Ricchi in Barberia, per partecipare agli eventi è necessario essere soci TRA, il tesseramento prevede l’ingresso a tutte le attività e svariate convenzioni.