Solstizio d'estate - viaggio iniziatico al centro di te.

Evento per celebrare insieme il varco del Solstizio d’estate, lasciandoci alle spalle l’oscurità dell’inverno, per aprirci alla gioia solare di essere al centro di noi stessi.



Nel giorno delle nozze del sole☀️ e della luna🌝, celebreremo lo sposalizio del nostro femminile interiore con il nostro maschile interiore, preparandoci a manifestare i frutti della loro unione creativa nelle nostre vite.



Durante l’evento staremo a stretto contatto con Madre Natura, fra terra e acqua, per trarne gli insegnamenti fondamentali e il sostegno per entrare con umiltà dentro il nostro universo interiore. Accenderemo il fuoco della consapevolezza a illuminare i nostri prossimi passi e danzeremo insieme la gioia di essere noi.



L’evento si svolgerà sul Piave in zona Nervesa della Battaglia (Tv) dalle ore 17 alle 21 circa.

Massimo 15 posti disponibili, nel rispetto delle recenti ordinanze.



Info e iscrizioni: info@robertamarzola.it - cell/WhatsApp 320 4103952