"Treviso Sotterranea": alla Libreria Goldoni un nuovo incontro con gli autori

La libreria Goldoni di viale della Repubblica e Chartesia ripropongono per venerdì 8 giugno alle ore 18:30 un nuovo incontro con gli autori del libro Treviso Sotterranea. Ciò avviene dopo il grande successo riscosso dai precedenti eventi nelle librerie di Treviso, in Fondazione Benetton e Palazzo Rinaldi. Basti pensare che su Google le ricerche relative a Treviso Sotterranea sono aumentate a dismisura da dicembre a oggi, data in cui il libro è stato pubblicato.



L’architetto Simone Piaser, noto volto dell’associazione Treviso Sotterranea, sarà ancora una volta il timoniere dell’incontro e condurrà i lettori fra i segreti, i misteri, le curiosità e le più recenti scoperte della città underground, affiancato dall’archeologa Sara Paris (che racconterà in prima persona i ritrovamenti sotto piazza Sant’Andrea), da Sandro Meneghel (speleologo che si è letteralmente calato in tutti i canali, pozzi e corsi d’acqua sotterranei del centro storico) e dall’architetto Manuela Zorzi, che parlerà degli altri sotterranei della Marca trevigiana presentati nel libro, da Asolo, a Portobuffolè, a San Salvatore.



Gli autori saranno a disposizione per domande, curiosità e chiarimenti, nel momento di massimo interesse stagionale per le visite sotterranee, cui il libro si propone come supporto di approfondimento adeguato, completo ed esaustivo.



L’incontro aprirà con la proiezione dello spettacolare video di presentazione girato sotto al bastione di Santa Sofia e a Porta San Tomaso, un’emozione imperdibile per chi non ha ancora avuto modo di calpestare e toccare dal vivo questa dimensione parallela della città, che proprio quest’anno festeggia i suoi 500 anni.



Dove: libreria Goldoni, Treviso, (a fianco pub The Wishing Wells)

Quando: domani venerdì 8 giugno, ore 18:30

Informazioni: 0422 436625

Ingresso libero