Sabato in libreria: secondo evento di presentazione del libro "Treviso Sotterranea"

TREVISO SOTTERRANEA FA IL BIS!



Dopo il sold-out dello scorso 20 dicembre alla Fondazione Benetton, gli autori del libro tornano a incantare il pubblico svelando la storia, i misteri e le ultime scoperte della Treviso ipogea, sabato 3 febbraio alle ore 18.00 alla Libreria Lovat di Villorba.



Sarà Manuela Zorzi (architetto, docente e ricercatore IUAV) ad aprire l'incontro e a introdurre gli interventi degli autori Sara Paris (archeologa), Simone Piaser (curatore del libro, architetto e socio fondatore di Treviso Sotterranea) e Sandro Meneghel (speleologo), supportati dalla proiezione di un straordinario filmato realizzato nei sotterranei delle mura e dalle fotografie inedite di Aurelio Valenti.



L’introduzione di Manuela Zorzi offrirà un suggestivo approfondimento sul fascino esercitato dai mondi sotterranei sull’immaginario collettivo sin dall’antichità, portando alcuni importanti esempi e illustrando come anche Treviso abbia la fortuna di conservare tracce importanti nel suo sottosuolo. Sara Paris ripercorrerà quindi lo sviluppo urbano della città, dalla Preistoria al Medioevo, per chiarire come si possano essere stratificati nel tempo i reperti e le strutture abitative che oggi vengono rinvenuti, spesso per pura casualità. Simone Piaser, socio e fondatore dell’associazione Treviso Sotterranea, farà una carrellata completa su tutti i siti ad oggi esplorati nel centro della città e al di sotto della cinta muraria, fornendo aneddoti e informazioni davvero sorprendenti. Sandro Meneghel condurrà virtualmente gli ascoltatori lungo i canali rinascimentali che attraversano Treviso al di sotto del mando stradale, seguendo un percorso impervio fatto di cunicoli e gallerie di cui per decenni si erano addirittura perse le tracce. Concluderà l’incontro Manuela Zorzi lanciando lo sguardo al di fuori delle mura verso alcuni borghi-gioiello della Marca: Asolo, con i sotterranei dell’acquedotto romano la Bot, Portobuffolè con la galleria monumentale rinvenuta pochi anni or sono, e Susegana, con le gallerie della Grande Guerra scavate sotto al castello di San Salvatore.



Un viaggio imperdibile per scoprire, pagina dopo pagina, un mondo nascosto e affascinante. Il libro, realizzato grazie a Forel, Debby Line, Finnova, La Loggia Living e Targa Telematics, aziende che hanno supportato la realizzazione del volume testimoniando il loro forte legame con la città di Treviso, è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Treviso e raffigura in copertina uno scorcio dei sotterranei del bastione di Santa Sofia, scattato da Aurelio Valenti.



Illustrato con immagini mozzafiato, documenti antichi e planimetrie provenienti da archivi storici, è corredato da una grande mappa pieghevole con l’ubicazione di tutti gli ipogei di Treviso disegnata da Alessandra Moretto, ha una foliazione di 224 pagine ed è in vendita in libreria al prezzo di 29,90 euro. Info: Chartesia, tel. 0422 511.411

