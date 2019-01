Effetto serra e problemi climatici del pianeta spiegati ai bimbi: lo spettacolo degli Alcuni

Domenica 27 gennaio al Teatro Sant’Anna, il Capi e l’Assistente presentano “Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai”: uno spettacolo che racconta ai bambini l’effetto serra e i problemi climatici del pianeta. La compagnia Gli Alcuni, domenica 27 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Sant’Anna, porta in scena “Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai”, presentando uno spettacolo di grande qualità con in scena due personaggi molto conosciuti e amatissimi dai bambini: il CAPI (Sergio Manfio) e l’ASSISTENTE (Francesco Manfio), che sapranno, come di consueto, divertire e coinvolgere bambini e ragazzi. Anche la tematica affrontata è di grande interesse, dato che permetterà di affrontare uno dei grandi problemi del nostro pianeta. Con questo allestimento si parla infatti di “effetto serra”, spiegando il fenomeno ai bambini in modo semplice e immediatamente comprensibile, suggerendo anche qualche consiglio su cosa fare per aiutare il nostro pianeta.



Il protagonista, insieme al Capi e all’Assistente, è un pupazzo di neve che, al Polo Nord, si sta sciogliendo, mentre assistiamo agli sforzi di alcuni giovani esquimesi che cercano in tutti i modi di salvarlo. Il Vecchio dei Ghiacci chiarirà loro cosa stia in realtà succedendo. Lo scopo è quello di spiegare ai giovani spettatori perché la temperatura del nostro pianeta si sta lentamente alzando, quali sono i problemi che ne derivano e come tutti noi possiamo porvi rimedio, nel comportamento di tutti i giorni, adattando certi comportamenti virtuosi. Per definire e affrontare nel modo migliore le tematiche di questo spettacolo, così come per numerosi altri progetti dedicati ai bambini e al mondo della scuola (H2Ooooh!”; “Un disegno per la pace”; “Leonardo Expo”), Gruppo Alcuni ha collaborato a stretto contatto con i professionisti dell’UNESCO Venice Office. I fratelli Manfio sono anche gli autori di una delle serie-rivelazioni della Tv dedicata ai più piccoli. Sicuramente tutti i bambini conoscono i simpatici “Mini Cuccioli”, ultimi nati della società di produzione di cartoni animati, protagonisti della serie in animazione che colleziona ottimi ascolti in televisione e sul web.



La rassegna Una Fetta di Teatro continua domenica 3 febbraio con lo spettacolo “C’era una volta … e ora dov’è?” della Compagnia A.Artisti Associati.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a euro 25 o 10 entrate euro 45 (si può utilizzare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis. La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 | teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 10 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e quindi assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.