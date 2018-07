Rassegna "Un Palco per l'estate 2018": ecco lo spettacolo "Le troiane"

TERZO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA "Un Palco per l'estate 2018" all'Auditorium "Stefanini" di Treviso!



Le donne troiane, dopo giorni di violenze nel fisico e nell’anima da parte dei vincitori greci, si trovano in attesa in un luogo/non luogo. Tra di esse, regine e principesse (Ecuba, Andromaca, Cassandra, Elena) sono accomunate a donne del popolo. Tutte hanno negli occhi e nella mente i momenti della strage, che ha portato alla eliminazione o all’esilio dei maschi che difendevano la città, e ora aspettano di sapere quale sarà la loro sorte. Un’opera rappresentata nel 415 a.C., che svela, una intrigante attualità: la trama di angherie e violenze psicologiche compiute dai vincitori verso il mondo femminile è un portato perenne di ogni guerra.



Spettacolo della compagnia ARTE POVERA.



Ingresso intero €6, ridotto €5 (over 65, under 26, soci FITA)