Treviso Sposi, il salone dedicato al matrimonio per i futuri sposi

Il 3 e 4 febbraio si terrà al BHR Treviso Hotel la nona edizione di Treviso Sposi, l’evento dedicato alle coppie in procinto di sposarsi nei prossimi mesi dell’anno appena iniziato. In programma un intero fine settimana per scoprire novità e tendenze del 2018 delle 40 aziende del settore, per il fatidico giorno del SI e renderlo indimenticabile.

Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare anche gioiellerie, ville, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento.

Ad affiancare la parte espositiva sabato pomeriggio alle ore 17.00 e domenica alle ore 11.00 e alle 16.00 la Rosa del Benessere intratterrà le coppie in visita raccontando quali sono i 5 semplici passi per tornare in forma e arrivare alle nozze leggeri. Inoltre sabato alle ore 18.00 e domenica alle ore 12.00 i futuri sposi potranno conoscere libretto nozze, un nuovo modo di realizzare e personalizzare il libretto messa di matrimonio con un semplice click.

La novità di questa edizione è il concorso “Sposi Fortunati” che premia i futuri sposi in visita alla manifestazione. La coppia fortunata che verrà estratta a sorte, a novembre, vincerà un buono sconto del valore di 500 € da utilizzare presso uno degli espositori conosciuto in fiera. Il meccanismo è semplice: le coppie potranno imbucare nell’apposita urna al punto registrazione il coupon completo di proprio nome, cognome e indirizzo e-mail. Il coupon è disponibile presso i negozi della provincia intera e sarà distribuito anche in fiera dagli stessi espositori.

La manifestazione sarà aperta sabato dalle 14.00 alle 19.00 e l’intera giornata di domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Il BHR Treviso Hotel si trova in via Postumia Castellana, 2 a Quinto di Treviso a pochi minuti dal centro città.

L’ingresso è gratuito con pre-registrazione www.multimediarte.com o direttamente in fiera compilando una semplice scheda al punto registrazioni.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049/9832150 o scrivere a info@trevisosposinfiera.it