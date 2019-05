Doppio appuntamento giovedì 23 maggio a "La stanza spazio eventi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un incontro di arti differenti animerà la serata di giovedì 23 maggio a La Stanza Spazio Eventi: un appuntamento straordinario con la musica, la danza e il teatro. Alle ore 20.30 “TRASH” è il perfetto connubio tra movimento e recitazione: ispirato alla Tempesta di Shakespeare, quattro personaggi scaraventati da una violenta ed insolita tempesta, su un’isola di spazzatura, si avventureranno in un luogo dove la realtà si confonde con la magia e le tossine dell’acqua putrida mescoleranno i sensi, un ambiente in cui tutto viene manipolato e trasformato. Con ironia lo spettatore sarà proiettato in un viaggio irriverente, di fascino e riflessione. Lo spettacolo è firmato dalla produzione If Prana e diretto da Silvia Bennet, che ha curato anche le coreografie assieme a Chiara Cinquini e Chiara Gistri. La voce e drammaturgia sono affidate a Caterina Simonelli. Ad aprire la serata alle 19.30 Anna Volpato, in arte Anna Sole, presenterà in anteprima il suo nuovo pezzo "Il punto più basso del cielo". Dal teatro alla musica, da attrice nelle fila de la compagnia stabile LA STANZA, a cantautrice, dopo aver partecipato all’età di 8 anni alla trasmissione televisiva “Io Canto”, la ragazza trevigiana ha aperto un canale Youtube e oggi dedica la sua passione alla creazione di canzoni e testi molto personali. “Mi piace pensare che stia raccontando qualcosa di vero e di estremamente intenso - sostiene Anna - “Il punto più basso del cielo” è nato da un momento in cui sentivo il bisogno di esprimermi: un punto che nella mia testa è un po’ come l’orizzonte, da cui prima o poi nasce l’alba.” Biglietto unico 15,00 euro per lo spettacolo TRASH, è gradita la prenotazione. Treviso in via Pescatori 23. Per info: lastanzaspazioeventi@gmail.com tel: 349/3768420 www.temacultura.it