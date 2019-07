L’associazione culturale “Teatro che pazzia” e il Circolo Aurora con il patrocinio del Comune di Treviso, presentano la seconda edizione della rassegna “Le stelle dell’Aurora” presso l’Arena Aurora, nel piazzale retrostante la Chiesa Votiva a Treviso in Via Scarpa 2. Le serate saranno sette accanto al teatro ci sarà anche la musica è il Cinema.

Gli spettacoli si svolgeranno dalle ore 21.15, il primo sarà mercoledì 17 luglio e avrà come protagonista la “Compagnia teatro delle arance” con il divertentissimo spettacolo “Betoneghe se nasse no se deventa” di Giovanna Digito con accompagnamento musicale dal vivo a cura della Ricci Band. Ritorna la comicità veneta delle simpatiche Betoneghe con nuovi episodi e sketch. Giovedì 18 luglio potremo ascoltare le musiche della Brass Band Ottoni di Marca, diretta da Luciano Melchiori, in questa occasione compiremo un viaggio musicale tra le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema.

Il 19 luglio sarà la volta di “Alì e i 40…di Frank Carbone”, opera inedita, tragicomica, liberamente ispirata alla favola “Alì e i 40 ladroni” attualizzata ai nostri giorni, a cura di Marco Sartorello, interpretata dagli attori di “Teatro che pazzia”, affiancati dalla compagnia “Progetto Giovani” del Comune di Villorba e, a completare il connubio, la parte musicale sarà curata dalla Banda Comunale di Villorba Albino Gagno che suonerà dal vivo.

Il 24 luglio la Compagnia Teatro delle arance presenterà “I promossi sposi” adattamento e regia di Giovanna Digito, un allestimento che nasce dalla riscrittura dell’opera di Manzoni con dialoghi, balletti e reinterpretazione ironica dei personaggi originali.

La serata di giovedì 25 luglio vedrà l’esecuzione musicale a cura della Banda Comunale di Villorba Albino Gagno di celebri colonne sonore eseguite dal vivo per una serata magica e senza tempo.

Venerdì 26 luglio “Il colpo della strega” commedia brillante con la regia di Alessio Boschini, interpretata dalla compagnia “Nugae teatrali”, una storia di tradimenti coniugali e goffi tentativi per nasconderlicon imprevisti a complicare la situazione, il tutto ambientato nel mondo della televisione dove l’immagine è tutto.

Mercoledì 31 “Proiezione Vintage”. Concludiamo in grande la stagione estiva della compagnia con una proiezione che ha dell’eccezionale! In collaborazione con l’evento organizzato dal Comune di Treviso “Cine d’Epoca”, seguito dall’assessorato alla cultura, la rassegna di film vintage proiettati nei quartieri della città arriva anche in chiesa Votiva con il film “Signori & Signore”, una rara macchina d’epoca a carboni “Victoria” del 1959 sarà la protagonista della serata. Questa è un’occasione imperdibile per assistere alla proiezione con una pellicola 35 mm alla ricerca delle origini del cinema e dell’arco voltaico...

A PROGRAMMAZIONE IN BREVE:

Mercoledì 17 Luglio BETTONEGHE SE NASSE, NO SE DEVENTA

INTERO: 10,00€ - RIDOTTO: 7,00€

Giovedì 18 Luglio CONCERTO D’OTTONI E VOCE

INTERO: 8,00€ - RIDOTTO: 5,00€

Venerdì 19 Luglio ALÌ E I 40... di Frank Carbone

INTERO: 10,00€ - RIDOTTO: 7,00€

Mercoledì 24 Luglio I PROMOSSI SPOSI

INTERO: 10,00€ - RIDOTTO: 7,00€

Giovedì 25 Luglio - Concerto Banda Albino Gagno - MUSICA E CINEMA

INTERO: 8,00€ - RIDOTTO: 5,00€

Venerdì 26 Luglio IL COLPO DELLA STREGA

INTERO: 10,00€ - RIDOTTO: 7,00€

Mercoledì 31 Luglio Proiezione “SIGNORE & SIGNORI"

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

INFO - PRENOTAZIONI - ABBONAMENTI:

ABBONAMENTO (6 serate): INTERO 45,00€ - RIDOTTO 30,00€

L’ingresso è a pagamento. Nel caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso il Cinema Teatro Aurora.

Per info e prenotazioni 3452928137/3474920570