Appuntamento a Treviso con la storia e la cultura veneta

Ciclo di incontri pubblici promossi dall'associazione "Le Tere Ale de San Marco" in collaborazione con i lComune di Treviso rivolto ai docenti, genitori e studenti delle scuole primarie e secondarie per illustrare e spiegare oltre1100 anni di Storia Veneta che vengono solo sommariamente accennati nei testi scolastici.

E' la nostra storia, di cui poco conosciamo e di cui dobbiamo essere fieri (e dobbiamo farne tesoro).

Verranno rilasciati attestati per i crediti formativi.

Gallery