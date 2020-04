La diretta di Strada Facendo indoor (Zoom): lezioni in diretta con i nostri istruttori

BODY TONIC Mercoledì e venerdì ore 18



Lezioni coinvolgenti in diretta con Cinzia Celant, per rimanere in forma, tonificare e potenziare la muscolatura del proprio corpo.

I benefici per i partecipanti si avvertono in migliori tempi di reazione neuromuscolare, in una potenziata elasticità delle ossa, utile per la prevenzione dell’osteoporosi. L’allenamento è indicato anche per il mantenimento o l’aumento della massa magra e per la diminuzione dello stress psicologico.

Durante le dirette l’insegnante dà indicazione per poter utilizzare oggetti casalinghi che possono essere facilmente convertiti in attrezzi fitness.



Lezioni realizzate dagli insegnanti qualificati di ASD Strada Facendo Indoor a Treviso – specializzata in ginnastiche posturali, per sostenere la salute e il benessere di tutti in questo momento così delicato. #iorestoacasa



Per informazioni:

Palestra Strada Facendo Indoor

cell/WhatsApp 392 7734387

segreteria@stradafacendotreviso.it



COME PARTECIPARE

Se sei socio A.S.D. Strada Facendo o A.S.D. Strada Facendo Indoor, scrivi segreteria@stradafacendotreviso.it e ti invieremo il link di accesso sulla piattaforma Zoom (un’applicazione semplice e gratuita)

Se non sei socio, ma vuoi aggregarti alle lezioni, contattaci e ti daremo indicazioni.